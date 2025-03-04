Двух экс-сотрудниц «Тульской фармацевтической фабрики» осудили за кражу

Бывшего главного бухгалтера и ее заместителя ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» осудили за хищение более 500 миллионов рублей. Советский районный суд города Тулы назначил им тюремные сроки — 5,5 и 4,5 года соответственно, сообщили в пресс-службе суда.

Преступление было совершено с мая 2017 года по апрель 2022 года. В этот период обвиняемые, используя служебное положение, систематически переводили деньги со счетов предприятия, заполняя чеки на суммы, значительно превышающие необходимые для выплат. Часть средств они вносили в кассу, остальные забирали себе.