Двух экс-сотрудниц «Тульской фармацевтической фабрики» осудили за кражу
Бывшего главного бухгалтера и ее заместителя ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» осудили за хищение более 500 миллионов рублей. Советский районный суд города Тулы назначил им тюремные сроки — 5,5 и 4,5 года соответственно, сообщили в пресс-службе суда.
Преступление было совершено с мая 2017 года по апрель 2022 года. В этот период обвиняемые, используя служебное положение, систематически переводили деньги со счетов предприятия, заполняя чеки на суммы, значительно превышающие необходимые для выплат. Часть средств они вносили в кассу, остальные забирали себе.
Мошенничество стало очевидным во время проверки бухгалтерского учета в 2022 году, когда была обнаружена недостача на сумму 502 612 700 рублей. В ходе судебного разбирательства осужденные не признали свою вину.
Суд приговорил бывших сотрудников к лишению свободы с назначением штрафов — 500 тысяч рублей для главного бухгалтера и 450 тысяч для ее заместителя. Вся сумма ущерба взыскана с осужденных в солидарном порядке. Обвиняемые взяты под стражу в зале суда, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru