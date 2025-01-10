Двух экс-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск

Бывших топ-менеджеров компании «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт объявили в международный розыск по делу о растрате. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

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В августе столичный Мещанский суд заочно арестовал фигурантов, напоминает RT. По данным правоохранителей, Киселев и Рапопорт находятся за пределами России.

СМИ отмечали, что Олег Киселев работал в компании с 2008 года и в последние годы, до 2019-го, занимал пост зампредседателя правления. При этом Ирина Рапопорт возглавляла зарегистрированную в Швейцарии дочернюю компанию «Роснано капитал».

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ФОТО: РИА Новости
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