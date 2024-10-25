ФСБ: в Роснано при создании российского планшета похитили 13 млрд рублей

Сотрудники ФСБ РФ в ходе расследования уголовного дела о растрате в крупном размере установили причастность бывшего гендиректора ООО «Пластик лоджик» Бориса Галкина к хищению более 13 млрд рублей, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

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По версии следствия, компания под руководством Галкина вместо создания российского планшета вывела деньги, выделенные из бюджета страны, на счета зарубежных банков. В сообщении ЦОС ФСБ говорится, что с 2020 года гендиректор компании скрывался от правоохранительных органов за границей. В этом году его задержали при въезде на территорию РФ.

Ранее двух бывших топ-менеджеров «Роснано» заочно арестовали по делу о растрате, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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