ФСБ: в Роснано при создании российского планшета похитили 13 млрд рублей
Сотрудники ФСБ РФ в ходе расследования уголовного дела о растрате в крупном размере установили причастность бывшего гендиректора ООО «Пластик лоджик» Бориса Галкина к хищению более 13 млрд рублей, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По версии следствия, компания под руководством Галкина вместо создания российского планшета вывела деньги, выделенные из бюджета страны, на счета зарубежных банков. В сообщении ЦОС ФСБ говорится, что с 2020 года гендиректор компании скрывался от правоохранительных органов за границей. В этом году его задержали при въезде на территорию РФ.
Ранее двух бывших топ-менеджеров «Роснано» заочно арестовали по делу о растрате, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru