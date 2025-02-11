Жительницу Санкт-Петербурга обвинили в оскорблении чувств верующих

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против справившей нужду у Казанского собора и разместившей соответствующую видеозапись в интернете жительницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

Суд в Москве назначил семь лет дагестанскому блогеру, осквернившему крест

Фигурантке предъявили обвинение по статье УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

По версии следствия, обвиняемая совершила преступление вечером 8 января, женщину задержали. Она раскаялась в своем поступке и признала вину, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы назначил семь лет лишения свободы блогеру из Дагестана, который в прямом эфире растоптал христианский крест. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mitropolia.spb.ru
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