Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге перекрыта

Металлические ограждения установлены со стороны Невского проспекта. а также перед аркой Главного Штаба. Около площади находится служебный транспорт МВД и Росгвардии, а также дорожная техника. Корреспондент отмечает, что пешеходы всё еще могут пройти на площадь.

По данным агентства, снегоуборочная тяжелая техника и полицейские машины также расставлены на протяжении всего Невского проспекта. Ранее стало известно, что к стенам Мосгорсуда в столице прибыло подкрепление из бойцов ОМОН.

