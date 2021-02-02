Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге перекрыта

Дворцовую площадь в центре Санкт-Петербурге перекрыли, за ограждениями находятся сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

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Металлические ограждения установлены со стороны Невского проспекта. а также перед аркой Главного Штаба. Около площади находится служебный транспорт МВД и Росгвардии, а также дорожная техника. Корреспондент отмечает, что пешеходы всё еще могут пройти на площадь.

По данным агентства, снегоуборочная тяжелая техника и полицейские машины также расставлены на протяжении всего Невского проспекта. Ранее стало известно, что к стенам Мосгорсуда в столице прибыло подкрепление из бойцов ОМОН.

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ФОТО: pxhere.com
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