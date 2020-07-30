Дворкович рассказал об инновациях «Сколково» в вопросе безналичной оплаты

«Мне понравилась другая инновация, которую представила одна из компаний «Сколково». Это оплата товаров по лицу. То есть, не нужно пользоваться никакими карточками, можно просто предъявить свое лицо, и деньги будут списаны в надлежащем порядке, естественно, со всеми защитными процедурами. Для небольших платежей это вполне уместно, думаю, это постепенно станет популярным», – отметил он.

Кроме того, Аркадий Дворкович заявил в интервью НСН, что сразу семь компаний из «Сколково» попали в десятку рейтинга лидеров российского рынка онлайн-образования.

