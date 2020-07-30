Дворкович рассказал об инновациях «Сколково» в вопросе безналичной оплаты

В России появилась возможность оставлять чаевые по безналичному расчету. Сервис для такой услуги разработали международная платежная система Mastercard и платформа Etiquette.

Бывший вице-премьер РФ, председатель «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал в эфир НСН о другом, более удобном, по его мнению, новом способе оплаты, который разработала одна из компаний его фонда.

Экономист: Россия стремится к переходу на безнал не от хорошей жизни

«Мне понравилась другая инновация, которую представила одна из компаний «Сколково». Это оплата товаров по лицу. То есть, не нужно пользоваться никакими карточками, можно просто предъявить свое лицо, и деньги будут списаны в надлежащем порядке, естественно, со всеми защитными процедурами. Для небольших платежей это вполне уместно, думаю, это постепенно станет популярным», – отметил он.

Кроме того, Аркадий Дворкович заявил в интервью НСН, что сразу семь компаний из «Сколково» попали в десятку рейтинга лидеров российского рынка онлайн-образования.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ИнновацииСколковоАркадий Дворкович
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры