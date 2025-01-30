Двоих фигурантов дела экс-главы «Фонбета» объявят в розыск

Двоих обвиняемых по делу бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина объявят в розыск, поскольку они скрылись от следствия. Об этом стало известно в ходе заседания Тверского суда Москвы, сообщает РИА Новости.

Следствие утверждает, что Анохин передал через посредников взятку в размере 60 миллионов рублей, пытаясь избежать проверки ФСБ, связанной с хищением бюджетных средств на его прежнем месте работы. Однако один из посредников и сотрудник правоохранительных органов участвовали в оперативном эксперименте, в результате чего были задержаны сам Анохин, один из руководителей подразделений ГУ МВД по Москве и юрист.