Двоих фигурантов дела экс-главы «Фонбета» объявят в розыск
Двоих обвиняемых по делу бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина объявят в розыск, поскольку они скрылись от следствия. Об этом стало известно в ходе заседания Тверского суда Москвы, сообщает РИА Новости.
Следствие утверждает, что Анохин передал через посредников взятку в размере 60 миллионов рублей, пытаясь избежать проверки ФСБ, связанной с хищением бюджетных средств на его прежнем месте работы. Однако один из посредников и сотрудник правоохранительных органов участвовали в оперативном эксперименте, в результате чего были задержаны сам Анохин, один из руководителей подразделений ГУ МВД по Москве и юрист.
По данным прокуратуры, 28 января на автозаправке в Красногорске посредники передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действовавшему в рамках оперативного эксперимента. Среди задержанных оказался частный детектив. Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 УК).
Анохин ранее занимал пост вице-президента и члена исполкома Российского футбольного союза, был генеральным директором ФК «Химки» и до последнего времени возглавлял «Фонбет». В декабре 2024 года был задержан инвестор «Химок» Туфан Садыгов, обвинённый в мошенничестве в особо крупном размере. В пресс-службе клуба заявили, что дело Анохина не связано с командой или её инвесторами, передает «Радиоточка НСН».
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