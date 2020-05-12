Двое заболевших COVID-19 депутатов Госдумы остаются в больнице

Двое заболевших новым коронавирусом депутатов Государственной думы всё ещё остаются в больнице. Об этом проинформировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании, передает ТАСС.

Ещё один заразившийся народный избранник выписался. Это член фракции КПРФ Леонид Калашников – глава комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

С диагнозом COVID-19 ранее были также госпитализированы еще один представитель фракции коммунистов Дмитрий Новиков и депутат «Единой России» Светлана Максимова.

