Двое россиян в крайне тяжелом состоянии после крушения самолета в Актау

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что двое россиян, эвакуированных после крушения самолета недалеко от Актау, находятся в крайне тяжелом состоянии с множественными травмами.

По его словам, еще один пострадавший получил легкие травмы, а остальные оцениваются как средней степени тяжести.