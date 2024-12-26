Двое россиян в крайне тяжелом состоянии после крушения самолета в Актау

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что двое россиян, эвакуированных после крушения самолета недалеко от Актау, находятся в крайне тяжелом состоянии с множественными травмами.

По его словам, еще один пострадавший получил легкие травмы, а остальные оцениваются как средней степени тяжести.

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Инцидент произошел утром 25 декабря, когда самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение на западе Казахстана. По данным Росавиации, причиной аварии стало столкновение с птицами, после чего экипаж решил направить лайнер на запасной аэродром в Актау.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. МЧС Казахстана сообщило, что выжили 29 человек. По информации посольства РФ, из них девять граждан России. Всего на борту было зарегистрировано 16 россиян, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Иса Таженбаев
ТЕГИ:ПострадавшиеАзербайджанКрушение СамолетаКазахстан

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