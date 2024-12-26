Россия и Азербайджан будут допущены к расследованию авиакатастрофы в Актау
Правоохранительные органы Азербайджана и России будут допущены к расследованию авиакатастрофы лайнера Azerbaijan Airlines. Как пишет РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев
Он подчеркнул, что речь идёт именно о расследовании авиапроисшествия - к криминалистическому расследованию российских и азербайджанских специалистов не допустят.
Бозумбаев, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию крушения, также добавил, что казахстанская сторона пока не получала официально никаких версий произошедшего «ни от России, ни от Азербайджана».
Самолёт Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, 38 из которых погибли, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных и пропавших без вести
- СМИ: Еще один черный ящик обнаружили на месте авиакатастрофы в Казахстане
- Россия и Азербайджан будут допущены к расследованию авиакатастрофы в Актау
- Россияне назвали самые новогодние звуки и песни
- Боец самообороны пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области
- Аэропорты Москвы и Калуги открылись после снятия временных ограничений
- Рогов: Истребитель F-16 ВСУ сбили в Запорожской области
- Россияне назвали необходимое количество денег «на черный день»
- Турция возобновила транзит по Босфору после поломки шедшего в РФ танкера
- Комик Бебуришвили попал в ДТП в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru