Россия и Азербайджан будут допущены к расследованию авиакатастрофы в Актау

Он подчеркнул, что речь идёт именно о расследовании авиапроисшествия - к криминалистическому расследованию российских и азербайджанских специалистов не допустят.

Бозумбаев, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию крушения, также добавил, что казахстанская сторона пока не получала официально никаких версий произошедшего «ни от России, ни от Азербайджана».

Самолёт Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, 38 из которых погибли, передает «Радиоточка НСН».

