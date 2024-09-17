Двое детей, пострадавших при ЧП в челябинской школе, остаются в реанимации

Двое детей, пострадавших при ЧП в челябинской школе, остаются в реанимации, сообщает Минздрав региона.

При этом состояние подростков оценивается как стабильное, дети находятся в сознании, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Один ребенок и взрослый находятся в больнице, в оперативном лечении не нуждаются, добавили в региональном Минздраве.

Ученик школы № 68 в Челябинске 16 сентября напал на школьников и педагогов с молотком. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверки во всех образовательных организациях. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и о халатности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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