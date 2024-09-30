Движение «Ветераны России» требует отправить депутата Парфенова на СВО

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» призвало принять срочные меры в отношении депутата Государственной Думы от КПРФ Дениса Парфенова и отправить его на СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение движения.

Поводом для таких требований стали сообщения в интернете, в которых утверждается, что депутат использовал свой рабочий кабинет для личных встреч.