Движение «Ветераны России» требует отправить депутата Парфенова на СВО
Общероссийское общественное движение «Ветераны России» призвало принять срочные меры в отношении депутата Государственной Думы от КПРФ Дениса Парфенова и отправить его на СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение движения.
Поводом для таких требований стали сообщения в интернете, в которых утверждается, что депутат использовал свой рабочий кабинет для личных встреч.
По мнению авторов обращения, исправить ситуацию и восстановить доверие можно только через личное участие Парфенова в боевых действиях на фронте.
Представители движения подчеркнули, что поступок депутата вызвал негативную реакцию в обществе и среди военнослужащих, участвующих в спецоперации. Они также считают, что подобное поведение несет угрозу моральным устоям и способно подорвать общественные ценности, передает «Радиоточка НСН».
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