Движение «Весна» признано экстремистским в Петербурге

Петербургский городской суд удовлетворил административный иск прокуратуры о признании экстремистской организацией движения "Весна" (в октябре Минюст признал организацию иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала запретить движение «Весна»

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга подтвердили журналистам информацию о том, что суд признал движение «Весна» экстремистским. Дело слушалось в закрытом режиме, добавили там.

В сентябре участники этого движения в соцсетях призывали россиян выходить на акции протеста против мобилизации и избегать призыва.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ВеснаСуд
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