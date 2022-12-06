Движение «Весна» признано экстремистским в Петербурге

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга подтвердили журналистам информацию о том, что суд признал движение «Весна» экстремистским. Дело слушалось в закрытом режиме, добавили там.

В сентябре участники этого движения в соцсетях призывали россиян выходить на акции протеста против мобилизации и избегать призыва.