Движение транспорта ограничили на участке федеральной трассы на Сахалине
МЧС России объявило об ограничении движения пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги «Южно-Сахалинск – Оха».
В пресс-службе ведомства уточнили, что ограничение было введено с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций из-за ограниченной видимости менее 30 метров и образованием снежных заносов.
В Минтрансе Сахалинской области добавили, что в настоящее время прекращено движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Макаров, Долинск, Шахтёрск, Углегорск и Александровск-Сахалинский.
Ранее более 30 машин попали в массовое ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Причиной стали погодные условия и невнимательность автомобилистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru