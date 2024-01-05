Движение транспорта ограничили на участке федеральной трассы на Сахалине

В пресс-службе ведомства уточнили, что ограничение было введено с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций из-за ограниченной видимости менее 30 метров и образованием снежных заносов.

В Минтрансе Сахалинской области добавили, что в настоящее время прекращено движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Макаров, Долинск, Шахтёрск, Углегорск и Александровск-Сахалинский.

Ранее более 30 машин попали в массовое ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Причиной стали погодные условия и невнимательность автомобилистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».