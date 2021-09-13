Движение поездов по маршруту Великие Луки - Себеж возобновится с октября

Маршрут был снят с расписания в 2015 году, причиной стала убыточность.



По данным транспортного ведомства, поезда будут ходить из Великих Лук в Себеж по пятницам, субботам и воскресеньям и обратно Себеж - Великие Луки по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Уточняется, что поезда пробудут на маршруте в течение трех месяцев, после чего будет проанализирован пассажиропоток.