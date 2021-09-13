Движение поездов по маршруту Великие Луки - Себеж возобновится с октября
Власти Псковской области объявили о возобновлении движения поездов по маршруту Великие Луки - Себеж с октября текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минтранс.
Маршрут был снят с расписания в 2015 году, причиной стала убыточность.
По данным транспортного ведомства, поезда будут ходить из Великих Лук в Себеж по пятницам, субботам и воскресеньям и обратно Себеж - Великие Луки по субботам, воскресеньям и понедельникам.
Уточняется, что поезда пробудут на маршруте в течение трех месяцев, после чего будет проанализирован пассажиропоток.
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