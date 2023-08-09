В московском метро протестируют оплату цифровыми рублями

В московском метро в рамках теста начнут принимать цифровой рубль. Пока эта возможность будет доступна только для сотрудников метрополитена, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Центробанк запустит пилот цифрового рубля 15 августа
«По итогам пилотного проекта проработаем возможность внедрения цифрового рубля и на других видах городского транспорта», - цитирует дептранс слова замглавы мэрии по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Проект проводится при содействии Центробанка и ВТБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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