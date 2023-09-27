Движение по Крымскому мосту временно остановят 28 сентября
Движение по Крымскому мосту остановят в четверг, 28 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта РФ.
Причиной названы восстановительные работы. Автодорожную часть перекроют с 21:00 до 6:00 следующего дня.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 сентября объявил о запуске движения по поврежденной части моста. Восстановить конструкцию удалось раньше планируемого срока, подчеркнул он.
Два украинских беспилотника в ночь на 17 июля атаковали Крымский мост. Повреждения получила автодорожная часть переправы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru