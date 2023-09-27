Движение по Крымскому мосту временно остановят 28 сентября

Движение по Крымскому мосту остановят в четверг, 28 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта РФ.

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто уже третий раз за сутки

Причиной названы восстановительные работы. Автодорожную часть перекроют с 21:00 до 6:00 следующего дня.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 сентября объявил о запуске движения по поврежденной части моста. Восстановить конструкцию удалось раньше планируемого срока, подчеркнул он.

Два украинских беспилотника в ночь на 17 июля атаковали Крымский мост. Повреждения получила автодорожная часть переправы, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрансКрымский Мост

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