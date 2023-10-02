Движение по Крымскому мосту приостановили до утра 3 октября

Движение приостановлено в 21:00 2 октября. Движение транспорта возобновится в 6:00 3 октября.

Министерство транспорта РФ сообщило, что движение приостановлено для проведения ремонтных работ. Полное открытие произойдет к 1 ноября.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 сентября объявил о готовности левой части моста к приему автомобилей. Для ремонта пришлось возвести временную переправу, рассказал зампред правительства.

В ночь на 17 июля автомобильная часть Крымского моста получила повреждения в результате атаки двух украинских беспилотников, напоминает «Радиоточка НСН».

