Движение по Крымскому мосту приостановили до утра 3 октября
Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено до утра 3 октября, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к переправе.
Движение приостановлено в 21:00 2 октября. Движение транспорта возобновится в 6:00 3 октября.
Министерство транспорта РФ сообщило, что движение приостановлено для проведения ремонтных работ. Полное открытие произойдет к 1 ноября.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 сентября объявил о готовности левой части моста к приему автомобилей. Для ремонта пришлось возвести временную переправу, рассказал зампред правительства.
В ночь на 17 июля автомобильная часть Крымского моста получила повреждения в результате атаки двух украинских беспилотников, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru