Движение по Дмитровскому путепроводу запустят в четвертом квартале 2023 года

На Дмитровском путепроводе движение транспорта запустят до конца года. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, работы сейчас на объекте ведутся в непрерывном режиме. Для того, чтобы не затруднять движение наземного транспорта был построен временный путепровод, который демонтируют после реконструкции.

Загрутдинов рассказал, что в настоящее время подрядчик завершил работы по укрупнительной сборке металлического пролетного строения, ведутся работы по его окраске, а также идет устройство подпорных стен и перекладка инженерных коммуникаций.

«По окончании проекта – в декабре 2023 года – автомобилисты смогут сократить время на передвижение по Дмитровскому шоссе в оба направления», – отметил глава департамента.

Он также напомнил, что помимо реконструкции самого путепровода, обновление затронет участок Дмитровского шоссе протяженностью 382 метра, участок улицы Линии Октябрьской железной дороги, а также два съезда с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе и обратно, и еще два съезда с улицы Валаамская на Дмитровское шоссе в сторону центра и области. Также по проекту установят шумозащитные экраны, переложат почти 20 километров инженерных коммуникаций и благоустроят прилегающую территорию.

После запуска движения по путепроводу увеличится пропускная способность Дмитровского шоссе, что, в свою очередь, значительно улучшит транспортную доступность ряда районов – Тимирязевский, Марфино, Бутырский, Коптево, Отрадное, Бескудниковский, Западное Дегунино, Головинский, в которых проживает около 750 тысяч человек.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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