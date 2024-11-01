Движение общественного транспорта изменится в Москве в День народного единства

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что День народного единства в 2024 году выпал на понедельник, в связи с чем движение будет изменено «под рабочую субботу и выходные воскресенье и понедельник».

«Поезда метро, МЦК, трамваи и наземный городской транспорт будут ходить 2 ноября по расписанию рабочего дня, а 3 и 4 ноября — по расписанию выходных», - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские центральные диаметры (МЦД) продлят до четырёх регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

