Движение на участке федеральной трассы «Каспий» ограничили из-за непогоды

В Астраханской области временно ограничили движение на участке федеральной трассы Р-22 «Каспий», сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

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Движение в обоих направлениях ограничили с 18:30 11 января на участке от 1100 до 1220 километра трассы. Причиной названы неблагоприятные погодные условия — снег с дождем.

На месте работают шесть единиц техники. Сотрудники МЧС подготовили пункт временного размещения и четыре точки обогрева.

В четверг на трассе «Вятка» в Кировской области столкнулись автомобили УАЗ и «Хавал». В результате ДТП пострадали шесть человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Илья Питалев
ТЕГИ:АвтомобилиТрассаАстраханская Область

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