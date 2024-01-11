Движение на участке федеральной трассы «Каспий» ограничили из-за непогоды
В Астраханской области временно ограничили движение на участке федеральной трассы Р-22 «Каспий», сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Движение в обоих направлениях ограничили с 18:30 11 января на участке от 1100 до 1220 километра трассы. Причиной названы неблагоприятные погодные условия — снег с дождем.
На месте работают шесть единиц техники. Сотрудники МЧС подготовили пункт временного размещения и четыре точки обогрева.
В четверг на трассе «Вятка» в Кировской области столкнулись автомобили УАЗ и «Хавал». В результате ДТП пострадали шесть человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru