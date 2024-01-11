Движение на участке федеральной трассы «Каспий» ограничили из-за непогоды

Движение в обоих направлениях ограничили с 18:30 11 января на участке от 1100 до 1220 километра трассы. Причиной названы неблагоприятные погодные условия — снег с дождем.

На месте работают шесть единиц техники. Сотрудники МЧС подготовили пункт временного размещения и четыре точки обогрева.

В четверг на трассе «Вятка» в Кировской области столкнулись автомобили УАЗ и «Хавал». В результате ДТП пострадали шесть человек, отмечает «Радиоточка НСН».

