Песков предупредил об опасности украинской атаки на Крымский мост
Опасность атак на Крымский мост сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в связи с участившимися попытками ВСУ атаковать Крым беспилотниками, все службы, отвечающие за безопасность в республике, начеку.
Утром понедельника, 24 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на склад боеприпасов в Джанкойском районе. Население сел в радиусе 5 км от места ЧП эвакуируют
Позже Минобороны России сообщило о пресечении попытки террористической атаки 17 украинскими беспилотниками по объектам Крыма, напоминают «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Защита обжаловала арест Стрелкова по делу об экстремизме
- Twitter Маска заменил логотип с синей птицей на X
- Трамп подверг критике Байдена за признание о нехватке боеприпасов у США
- Во Львове неизвестные попытались украсть из могилы прах советского разведчика Кузнецова
- Путин заявил о товарообороте РФ со странами Африки почти в $18 млрд
- Shot: Дрон кустарного типа разорвался под колесами КамАЗа в Рязанской области
- Балицкий заявил, что ВСУ сдаются в плен целыми взводами
- Песков: Ответом на атаку БПЛА на Москву станет достижение целей спецоперации
- Водителей призвали не отклоняться от маршрута через новые регионы
- В Goldman Sachs спрогнозировали рост цены нефти до $86 за баррель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru