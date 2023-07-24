Песков предупредил об опасности украинской атаки на Крымский мост

Опасность атак на Крымский мост сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта

По его словам, в связи с участившимися попытками ВСУ атаковать Крым беспилотниками, все службы, отвечающие за безопасность в республике, начеку.

Утром понедельника, 24 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на склад боеприпасов в Джанкойском районе. Население сел в радиусе 5 км от места ЧП эвакуируют

Позже Минобороны России сообщило о пресечении попытки террористической атаки 17 украинскими беспилотниками по объектам Крыма, напоминают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиДмитрий ПесковКрымКрымский Мост

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