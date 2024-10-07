Движение через КПП «Верхний Ларс» восстановлено после 50-минутной остановки

Движение транспорта через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России с Грузией было восстановлено после временных ограничений, сообщает подведомственный Минтрансу Росгранстрой.

Согласно информации ведомства, пропуск лиц и транспортных средств через границу возобновился в обычном режиме.

Движение автомобилей через «Верхний Ларс» временно перекрыли

Ограничения на движение действовали в течение 50 минут — с 18:39 до 19:31 мск. Причиной стал ремонтный процесс. По данным грузинских источников, причиной временной остановки стало повреждение интернет-кабеля, что затруднило проведение таможенных процедур на пункте пропуска.

Пункт пропуска «Верхний Ларс», известный с грузинской стороны как «Казбеги», является единственным КПП на границе между Россией и Грузией. В начале августа этот участок был закрыт на сутки для проведения ремонтных работ, что вызвало значительные пробки из нескольких тысяч автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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