Более 80% автомобилей в РФ могут стать беспилотными

Эксперты изучили текущую ситуацию и оценили будущее развитие автономного транспорта в РФ. Они считают, что уже через десять лет более четверти машин будут беспилотными. К 2042 году доля автономного транспорта на российских дорогах достигнет 80%. Это не только изменит привычный облик движения на магистралях, но и внесет значимый вклад в экономику.

В первую очередь автономные решения внедрят в предсказуемых и изолированных средах, таких как склады и логистические центры. После этого технологии распространятся на магистральную логистику, а затем – на городской транспорт и массовые перевозки.

Россия вошла в ТОП-3 по готовности к внедрению беспилотного транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

