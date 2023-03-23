Двести тысяч россиян прошли переобучение в прошлом году
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году прошли курсы переобучения и дополнительного образования около двухсот тысяч россиян.
Заявление прозвучало в Госдуме во время его отчета о работе кабмина в 2022 году.
«Расширили возможности пройти обучение и освоить новые профессиональные навыки. Курсы окончили почти 200 тысяч человек», - сказал Мишустин.
Он также отметил, что в России практически нет проблем с занятостью людей.
«За счет мер поддержки рынка труда уровень безработицы снизился и в декабре зафиксирован на историческом минимуме – 3,7%, а в январе текущего года – 3,6%», - привел цифры Мишустин.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что пока фиксируется снижение реальной заработной платы и реальных доходов населения — на 1 процент, сообщает НСН.
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