Двести тысяч россиян прошли переобучение в прошлом году

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году прошли курсы переобучения и дополнительного образования около двухсот тысяч россиян.

Заявление прозвучало в Госдуме во время его отчета о работе кабмина в 2022 году.

«Расширили возможности пройти обучение и освоить новые профессиональные навыки. Курсы окончили почти 200 тысяч человек», - сказал Мишустин.

Он также отметил, что в России практически нет проблем с занятостью людей.

«За счет мер поддержки рынка труда уровень безработицы снизился и в декабре зафиксирован на историческом минимуме – 3,7%, а в январе текущего года – 3,6%», - привел цифры Мишустин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что пока фиксируется снижение реальной заработной платы и реальных доходов населения — на 1 процент, сообщает НСН.

