«Двери закрываются»? Познер признался, что опасается нового «железного занавеса»

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил возможность изоляции России, однако не согласился с мнением, что молодежи надо уезжать из страны. Ранее экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман посоветовал выпускникам российских школ уезжать из страны, высказав мнение, что «двери закрываются».

«Пока ощущения, что "двери закрываются!", у меня нет, хотя я опасаюсь этого. Он (Ройзман – прим. НСН) считает, что для молодежи лучше было бы так, а я думаю, что это ошибка. Каждый человек имеет право на свою точку зрения», - сказал Познер.

При этом он допустил возможность изоляции России и повторения времен «железного занавеса». «Возможно», - ответил он на соответствующий вопрос.

В понедельник бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман перед Последним звонком для школьников признался, что сегодня посоветовал бы выпускникам уезжать из страны.