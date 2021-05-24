«Двери закрываются»? Познер признался, что опасается нового «железного занавеса»

Телеведущий не считает, что молодежи надо уезжать, но не исключает, что Россия вновь может оказаться в изоляции. 

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил возможность изоляции России, однако не согласился с мнением, что молодежи надо уезжать из страны. Ранее экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман посоветовал выпускникам российских школ уезжать из страны, высказав мнение, что «двери закрываются».

«Пока ощущения, что "двери закрываются!", у меня нет, хотя я опасаюсь этого. Он (Ройзман – прим. НСН) считает, что для молодежи лучше было бы так, а я думаю, что это ошибка. Каждый человек имеет право на свою точку зрения», - сказал Познер.

При этом он допустил возможность изоляции России и повторения времен «железного занавеса». «Возможно», - ответил он на соответствующий вопрос.

В понедельник бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман перед Последним звонком для школьников признался, что сегодня посоветовал бы выпускникам уезжать из страны.

Ройзман вышел на свободу из спецприемника

«Уезжайте. Если есть возможность - уезжайте. Двери закрываются. Мне очень больно это говорить, но я бы сказал», - написал оппозиционер в Facebook. Его поддержал Митя Алешковский, а политолог Глеб Павловский счел призыв Ройзмана «советом для слабых».

«Тех, которых я лет десять назад уговаривал не уезжать, уже сажать начали», - парировал Ройзман.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыпускникиВладимир Познер
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