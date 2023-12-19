Две трети российских школьников проведут новогодние каникулы за учебой

Две трети российских школьников проведут новогодние каникулы за учебой, показало исследование Skysmart и A2:Research, передает «Газета.Ru».

Так, больше половины родителей (66%) рассчитывают, что их дети проведут новогодние каникулы за учебниками, но лишь 20% из них готовы помогать им с учебой лично.

Опрос: россияне хотят видеть на новогоднем столе бутерброды с красной икрой

Россияне планируют потратить на празднование Нового года около 54 тысяч рублей, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За год средний показатель трат на новогодние праздники вырос на 16 399 рублей. Самая большая статья расходов – подарки. В среднем россияне планируют потратить на них 21,8 тысячи рублей, на 6,6 тысячи рублей больше относительно 2022 года. На новогодний досуг придется 20,4 тысячи рублей от общего бюджета, что на 6 тысяч рублей больше, чем в прошлом году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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