Две трети российских школьников проведут новогодние каникулы за учебой

Россияне планируют потратить на празднование Нового года около 54 тысяч рублей, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За год средний показатель трат на новогодние праздники вырос на 16 399 рублей. Самая большая статья расходов – подарки. В среднем россияне планируют потратить на них 21,8 тысячи рублей, на 6,6 тысячи рублей больше относительно 2022 года. На новогодний досуг придется 20,4 тысячи рублей от общего бюджета, что на 6 тысяч рублей больше, чем в прошлом году, передает «Радиоточка НСН».

