«Две тонны вина и 10 тысяч гостей»: Как прошел «Ноябрьфест» в Крыму

Ноябрь стал для жителей Крыма и гостей полуострова настоящим эногастрономическим месяцем. В регионе завершился #НоябрьФест, который подарил участникам запоминающиеся экскурсии, дегустации и мастер-классы.

Организаторы подсчитали, что пять дней фестиваля завершились двумя тоннами вина и десятью тысячами гостей. Всего за это время прошло 60 бесплатных мастер-классов по изготовлению сувениров из винных пробок, рисованию и многое другое.

Отдельной программой стали тематические дни с 15 по 19 ноября - «вино и кино», «вино и живопись», «вино и музыка» «вино и искусство», «вино и гастрономия».