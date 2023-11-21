«Две тонны вина и 10 тысяч гостей»: Как прошел «Ноябрьфест» в Крыму
Ноябрь стал для жителей Крыма и гостей полуострова настоящим эногастрономическим месяцем. В регионе завершился #НоябрьФест, который подарил участникам запоминающиеся экскурсии, дегустации и мастер-классы.
Организаторы подсчитали, что пять дней фестиваля завершились двумя тоннами вина и десятью тысячами гостей. Всего за это время прошло 60 бесплатных мастер-классов по изготовлению сувениров из винных пробок, рисованию и многое другое.
Отдельной программой стали тематические дни с 15 по 19 ноября - «вино и кино», «вино и живопись», «вино и музыка» «вино и искусство», «вино и гастрономия».
Главное событие с дегустациями от 14 ведущих винодельческих хозяйств Крыма состоялось 18 ноября на территории Центра винного туризма WINEPARK в Ялте. Музыкальными гостями стали группа «Рондо» и Александр Иванов.
Все это еще раз подчеркивает, что ноябрь можно считать не менее подходящим месяцем для путешествий в Крым, отметил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Мероприятия собрали не только жителей и гостей полуострова, но также лучших виноделов и рестораторов. Кроме развлекательной программы фестиваль уделяет внимание и деловой программе. В этот раз на площадке прошло заседание с участием представителей НИИ «Магарач», на котором обсудили стратегию развития виноградарства и виноделия в стране на период 2025-2030 годов.
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