Две колонии будут ликвидированы в Красноярском крае
Две колонии в Красноярском крае будут ликвидированы в течение года. Об сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.
В ведомстве указали, что речь идёт об ИК-7 в селе Арейское Емельяновского района и ИК-16 в посёлке Громадск Уярского района.
В сообщении говорится, что в настоящее время в указанных ИК проводятся необходимые мероприятия с учётом перераспределения осужденных и перевода сотрудников в другие учреждения службы.
«Осужденные, находящиеся в ИК-7 и ИК-16, будут перевезены в другие пенитенциарные учреждения региона в соответствии с видом режима, определённым приговором суда», - заключили в пресс-службе.
Ранее Евросоюз ввёл санкции в отношении российских колоний ИК-3 и ИК-6, а также более 30 членов их персонала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru