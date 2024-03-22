Две колонии будут ликвидированы в Красноярском крае

В ведомстве указали, что речь идёт об ИК-7 в селе Арейское Емельяновского района и ИК-16 в посёлке Громадск Уярского района.

В сообщении говорится, что в настоящее время в указанных ИК проводятся необходимые мероприятия с учётом перераспределения осужденных и перевода сотрудников в другие учреждения службы.

«Осужденные, находящиеся в ИК-7 и ИК-16, будут перевезены в другие пенитенциарные учреждения региона в соответствии с видом режима, определённым приговором суда», - заключили в пресс-службе.

Ранее Евросоюз ввёл санкции в отношении российских колоний ИК-3 и ИК-6, а также более 30 членов их персонала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

