Осужденные устроили погром в ИК-4 в Пугачеве
Осужденные устроили погром имущества в исправительной колонии №4 в Пугачеве Саратовской области, учреждение уже вернулось к работе в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСИН.
По данным ведомства, накануне осужденный Г. — злостный нарушитель порядка отбывания наказания с 54 взысканиями — отказался выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения «в демонстративно-шантажной форме». Как отметили в ФСИН, мужчина отбывает наказание за убийство и содержится в отряде со строгими условиями.
«Противоправные действия осужденного... поддержали несколько лиц из числа злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, повредивших имущество — сломали окна и отсекающие двери в отряде», — указали в пресс-службе.
Отмечается, что работники колонии требовали от осужденного выдать находящийся у него запрещенный предмет, мужчина отказался, и к нему применили силу — «загиб обеих рук за спину и удержание». Сотрудники учреждения провели разъяснительную беседу с другими осужденными, и те отказались от противоправных действий.
В колонии проводят оценку размера причиненного материального ущерба.
«Обстановка в учреждении контролируется сотрудниками администрации, колония функционирует в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.
Исправительная колония №4 известна как место, где отбывал наказание «скопинский маньяк» Виктор Мохов, пишет Ura.ru.
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