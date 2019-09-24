В Москве рассказали о спросе на дождевики

Департамент города Москвы по конкурентной политике выяснил, как часто столичные заказчики закупают дождевики, и кто делает это чаще всего. Статистка была подготовлена основе данных, опубликованных на портале поставщиков.

Как заявил руководитель департамента Геннадий Дёгтев, дождливая погода вынуждает задуматься о приобретении дождевиков не только отдельных горожан, но и заказчиков. Он отметил, что с начала года столичные заказчики заключили 14 договоров на поставку дождевиков.

Чаще всего «дождевые контракты» заключались в апреле - 6, в марте и мае были заключены по 3 контракта, летом – только 2.

Согласно ежегодную статистику, то большее количество заключенных контрактов приходится на первые кварталы, постепенно сходя на нет к концу года. При этом портрет заказчиков, как правило, однообразен.

Чаще всего приобретают дождевики заказчики из городских служб. Самыми активными по этому предмету закупки оказались районные ГБУ «Жилищник». Также дождевики приобретали московские школы, другие социальные учреждения».

В данный момент на портале поставщиков зарегистрированы 10 компаний, готовых предложить дождевики городским заказчикам. Со всеми городскими закупками можно ознакомиться на портале поставщиков.

