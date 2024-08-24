Двадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи

Двадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи в субботу, аэропорт курорта работает во фактической погоде, сообщила воздушная гавань.

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В краевом главке МЧС ранее сообщали об опасности ливней, подъема уровня воды в реках, смерчей над морем, оползней в горах и сильного ветра.

Ранее пассажирский самолет, летевший в Москву из Хабаровска, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за задымления на борту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:СамолетыСочи

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