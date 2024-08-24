Двадцать самолетов ушли на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи

В краевом главке МЧС ранее сообщали об опасности ливней, подъема уровня воды в реках, смерчей над морем, оползней в горах и сильного ветра.

Ранее пассажирский самолет, летевший в Москву из Хабаровска, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за задымления на борту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

