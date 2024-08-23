«Лебединая песня лета»: В Москву вернется теплая погода без дождей
23 августа 202411:25
Дарья Казакова
В ближайшие выходные в столице не ожидается даже кратковременных осадков, дождь возможен лишь в среду, рассказал НСН синоптик Александр Шувалов.
До конца августа в Москве установится комфортная теплая погода, тенденция сохранится и в начале осени, заявил в беседе с НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Это будет лебединая песня лета – хорошая солнечная погода в субботу, воскресенье, понедельник и вторник. Только в среду есть небольшой шанс на кратковременный дождь, поскольку один антициклон сменится другим. Температурный фон постоянно будет в пределах 21-26 градусов выше нуля. В понедельник-вторник на юго-востоке области она может подняться до 28 градусов. Ночные температуры будут на уровне 12-14 градусов, это очень комфортная погода. С утра достаточно свежо, а днем по-июльски тепло. До конца месяца будет наблюдаться преобладание погоды без осадков, а первая декада осени, скорее всего, тоже будет теплой и не слишком дождливой», - заявил он.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что вероятность дождя в Московском регионе в День знаний 2 сентября будет минимальной, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru