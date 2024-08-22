Самолет из Хабаровска аварийно сел в Москве из-за задымления на борту
Пассажирский самолет, следовавший в Москву из Хабаровска, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По его данным, на борту Airbus A350, принадлежащего авиакомпании «Аэрофлот», сработал датчик задымления салона. Лайнер успешно приземлился в столице в 11:55.
«Задымление зафиксировали в районе одного из пассажирских кресел, его обесточили», — пишет Baza.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее в Уфе летевший из Москвы в Астану самолет совершил вынужденную посадку из-за ухудшения состояния здоровья члена экипажа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поговорил по телефону с раненным под Курском военкором Поддубным
- Московский губернский театр запланировал удвоить число премьер
- Замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали за взятку
- Россиян предупредили о новой схеме обмана пенсионеров в сфере ЖКХ
- Самолет из Хабаровска аварийно сел в Москве из-за задымления на борту
- В аквапарке на юго-востоке Москвы произошел пожар
- ФСБ возбудила дело против иностранных журналистов за репортажи из Курской области
- СМИ: Меладзе планирует вернуться к выступлениям в России в июне 2025 года
- Театр имени А. Пушкина откроет новый сезон на сцене Вахтанговского
- СМИ: Блогер Шпак сжег российский паспорт и стал фигурантом уголовного дела
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru