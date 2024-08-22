Самолет из Хабаровска аварийно сел в Москве из-за задымления на борту

Пассажирский самолет, следовавший в Москву из Хабаровска, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, на борту Airbus A350, принадлежащего авиакомпании «Аэрофлот», сработал датчик задымления салона. Лайнер успешно приземлился в столице в 11:55.

«Задымление зафиксировали в районе одного из пассажирских кресел, его обесточили», — пишет Baza.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Уфе летевший из Москвы в Астану самолет совершил вынужденную посадку из-за ухудшения состояния здоровья члена экипажа.

