Два жилых корпуса построят в Троицке по программе реновации

Строительство двух жилых корпусов началось в Троицке по программе реновации, идут подготовительные работы и разработка котлована. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что корпуса находятся на улице Спортивная, з/у 1. Ввести их в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Так, в двух корпусах будет 11-этажей. Первый корпус будет односекционным, второй – трехсекционным. Фасады зданий облицуют бетонной плиткой, на них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы будут оформлены витражным остеклением. Всего в корпусах расположатся 240 квартир. Первые этажи будут нежилыми, там разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

Кроме того, между этажами в каждом корпусе установят два лифта, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже будут в один уровень с поверхностью земли для удобства маломобильных граждан. При этом прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, там установят площадки для детей, отдыха взрослых и спортивных занятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что всего для возведения новых домов по реновации подобраны уже 592 стартовые площадки общей мощностью порядка 9,6 млн «квадратов».