Два учителя погибли при стрельбе в школе Казани

Власти Татарстана подтвердили гибель двух учителей при стрельбе в казанской школе, которую устроил накануне 19-летний Ильназ Галявиев.

Ранее была информация о том, что жертвами стрелка стали семеро детей, одна учительница, которая преподавала английский язык, и еще одна женщина-сотрудница.

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Число пострадавших выросло до 23, все они госпитализированы. Число пострадавших выросло до 23, все они госпитализированы. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель премьер- министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Накануне сообщалось о 21 пострадавшем.

Накануне сообщалось о 21 пострадавшем.

Похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии состоятся в среду, 12 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на власти Татарстана. Сегодня в республике объявлен траур по погибшим.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаКазань
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