Два учителя погибли при стрельбе в школе Казани
Власти Татарстана подтвердили гибель двух учителей при стрельбе в казанской школе, которую устроил накануне 19-летний Ильназ Галявиев.
Ранее была информация о том, что жертвами стрелка стали семеро детей, одна учительница, которая преподавала английский язык, и еще одна женщина-сотрудница.
Число пострадавших выросло до 23, все они госпитализированы. Число пострадавших выросло до 23, все они госпитализированы. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель премьер- министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Накануне сообщалось о 21 пострадавшем.
Накануне сообщалось о 21 пострадавшем.
Похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии состоятся в среду, 12 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на власти Татарстана. Сегодня в республике объявлен траур по погибшим.
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