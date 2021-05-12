Два учителя погибли при стрельбе в школе Казани

Число пострадавших выросло до 23, все они госпитализированы. Число пострадавших выросло до 23, все они госпитализированы. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель премьер- министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Накануне сообщалось о 21 пострадавшем.

Накануне сообщалось о 21 пострадавшем.

Похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии состоятся в среду, 12 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на власти Татарстана. Сегодня в республике объявлен траур по погибшим.

