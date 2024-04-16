Два участка в Новой Москве выделили под индивидуальное жилищное строительство

В Новой Москве выделили два дополнительных участка под индивидуальное жилищное строительство, город реализует их на торгах, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

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«В Новой Москве есть территории, где у населения сформирован спрос на частные дома и, что является безусловным преимуществом, они расположены вблизи городской застройки с развитой инфраструктурой», - отметила она.

Участки находятся в поселении Клёновское ТиНАО, их общая площадь составляет 0,27 га. Уточняется также, что на каждом из них можно построить дома площадью 600 квадратных метров.

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ФОТО: Москомархитектура
ТЕГИ:СтроительствоМосква

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