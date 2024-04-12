Москва выставила на торги 61 парковочное место в Можайском районе

На городские торги предложили машино-места на западе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Автовладельцы смогут приобрести машино-места в многоуровневом наземном паркинге в районе Можайский. Всего на торги выставили 61 парковочное место площадью от 13,6 до 17,8 квадратного метра.», – уточнил чиновник.

Места реализуют без объявления цены - победителями станут претенденты, предложившие наибольшую сумму за лот. Паркинг находится на Витебской улице, дом 11 с удобным выездом на Можайское шоссе и МКАД.

Заявочные кампании завершатся в период с 13 по 16 мая. Итоги подведут 16 – 21 мая. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

