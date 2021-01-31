Два сотрудника Роспотребнадзора арестованы в Москве по делу о взятке
Савеловский суд Москвы арестовал заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу города Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова, передает ТАСС.
Они будут находиться под стражей до 29 марта. Также арестован глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин. Как считает следствие, Малютин предлагал взятку чиновникам.
Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре, решение Савеловского суда - результат работы ведомства и правоохранительных органов «по профилактике нарушений коррупционной направленности».
В конце 2020 года Генеральная прокуратура РФ предложила ужесточить наказание за мелкие взятки (это взятки до 10 тыс. рублей). С инициативой выступил генпрокурор страны Игорь Краснов в ходе координационного совещания в Генпрокуратуре по вопросам противодействия коррупции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru