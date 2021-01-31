Два сотрудника Роспотребнадзора арестованы в Москве по делу о взятке

Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре, решение Савеловского суда - результат работы ведомства и правоохранительных органов «по профилактике нарушений коррупционной направленности».

В конце 2020 года Генеральная прокуратура РФ предложила ужесточить наказание за мелкие взятки (это взятки до 10 тыс. рублей). С инициативой выступил генпрокурор страны Игорь Краснов в ходе координационного совещания в Генпрокуратуре по вопросам противодействия коррупции.

