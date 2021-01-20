Главного борца с коррупцией Солнечногорска задержали за получение взятки
И.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Солнечногорску задержан за получение взятки в размере 250 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства сообщил, что «А. Уткин получил через посредника 250 тысяч рублей за непроведение проверки и привлечение к уголовной ответственности» и добавил, что сотрудник правоохранительных органов покровительствовал ООО «Сенеж Управление».
В дежурной части ОМВД Солнечногорска на запрос НСН ответили, что у них действительно работает такой сотрудник, но сообщили, что не владеют информацией о его задержании.
Следствие обвиняет Уткина в получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК) и посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК).
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