Два самолета из Москвы в Ижевск направили на запасной аэродром из-за ограничений

Два самолета из Москвы, которые летели в Ижевск, направили на запасной аэродром после введения ограничений на работу ижевского аэропорта, сообщила авиакомпания «Ижавиа» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что самолеты приземлились в Перми. Согласно данным, рейсы l8-305, l8-925 и 6378 будут выполнены после снятия ограничений.

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Согласно онлайн-табло аэропорта Ижевска, на запасные аэродромы направлены два рейса из Москвы («Шереметьево» и «Домодедово»).

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в Ижевске утром для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:СамолетыИжевскАэропорт

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