Два самолета из Москвы в Ижевск направили на запасной аэродром из-за ограничений

Два самолета из Москвы, которые летели в Ижевск, направили на запасной аэродром после введения ограничений на работу ижевского аэропорта, сообщила авиакомпания «Ижавиа» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что самолеты приземлились в Перми. Согласно данным, рейсы l8-305, l8-925 и 6378 будут выполнены после снятия ограничений.