Два промышленных комплекса построят в Зеленограде

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проекты строительства двух промышленных комплексов в Зеленограде, сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что благодаря открытию двух предприятий в Зеленограде появится более 350 рабочих мест.

Реализацией этого проекта выступает частный инвестор - участник городской программы по стимулированию создания мест приложения труда, утвержденной в Москве в 2019 году. Глава города отметил, что эта программа предоставляет льготы застройщикам, которые помимо жилых объектов строят промышленные, социальные, спортивные, торговые объекты и офисы.

Градоначальник добавил, что уже одобренные проекты создадут 57 тысяч рабочих мест.

Ранее Собянин заявлял, что новые компании ОЭЗ «Технополис Москва» создадут более пяти тысяч рабочих мест.

