Два проекта столицы вышли в финал международного конкурса «умных» городов

Два столичных проекта стали финалистами международного конкурса «умных» городов WeGO. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, подчеркнув, что речь идёт о проекте «Активный гражданин» и мобильном приложение «Моя Москва».

Отмечается, что премия WeGO присуждается лучшим проектам в сфере электронного управления и проводится раз в три года. Так, в 2017-ом мобильное приложение «Госуслуги Москвы» заняло третье место в номинации «Предоставление государственных услуг в электронной форме». В 2020-ом российская столица заявила на конкурс два проекта. «Активный гражданин» прошел в финал в категории «Открытость и инклюзивность города». В категории «Эффективность правительства» в финал конкурса WeGO вышло мобильное приложение «Моя Москва».

Ожидается, что победителей объявят в конце сентября.

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Всемирная организация WeGO объединяет правительства городов, которые заинтересованы во внедрении и развитии электронного управления. В ее состав входит более 200 городов. Москва является членом организации с 2015 года.

Кстати, ранее участникам проекта Активный гражданин предложили оценить изменения, произошедшие на ВДНХ. В рамках возрождения с 2014 года на территории выставки были отреставрированы более 20 объектов культурного наследия, открылись 13 музеев, созданы современные культурные, образовательные и спортивные пространства. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

За это время специалисты проделали большую работу, включающую срочный ремонт аварийных объектов, замену инженерных коммуникаций, восстановление архитектурных и ландшафтных шедевров.

Поделиться мнением об обновлённой ВДНХ москвичи могут в ходе голосования в проекте «Активный гражданин». В частности, предлагается выбрать до трёх самых интересных музейных и выставочных площадок.

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ФОТО: icmos.ru
ТЕГИ:ГосуслугиКонкурсАктивный ГражданинМобильное ПриложениеМосква
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