Два проекта столицы вышли в финал международного конкурса «умных» городов

Всемирная организация WeGO объединяет правительства городов, которые заинтересованы во внедрении и развитии электронного управления. В ее состав входит более 200 городов. Москва является членом организации с 2015 года.

Кстати, ранее участникам проекта Активный гражданин предложили оценить изменения, произошедшие на ВДНХ. В рамках возрождения с 2014 года на территории выставки были отреставрированы более 20 объектов культурного наследия, открылись 13 музеев, созданы современные культурные, образовательные и спортивные пространства. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

За это время специалисты проделали большую работу, включающую срочный ремонт аварийных объектов, замену инженерных коммуникаций, восстановление архитектурных и ландшафтных шедевров.

Поделиться мнением об обновлённой ВДНХ москвичи могут в ходе голосования в проекте «Активный гражданин». В частности, предлагается выбрать до трёх самых интересных музейных и выставочных площадок.