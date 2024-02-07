Два парашютиста спрыгнули с 68-го этажа башни в «Москва-Сити» и скрылись
В деловом комплексе «Москва-Сити» двое неизвестных с парашютами спрыгнули с 68-го этажа небоскреба Capital Towers, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщение о прыжке поступило в полицию утром 7 февраля. Прибывшие сотрудники задержали на вертолетной площадке башни 19-летнего парня, снимавшего происходящее на смартфон.
Самих парашютистов задержать не удалось. Молодые люди приземлились и успели скрыться на такси. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Останкинский суд Москвы 30 января арестовал трех человек, прыгнувших с парашютом с крышки многоэтажного дома в подмосковной Балашихе. Их признали виновными в мелком хулиганстве и назначили от пяти до семи суток ареста, передает «Радиоточка НСН».
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