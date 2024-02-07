Два парашютиста спрыгнули с 68-го этажа башни в «Москва-Сити» и скрылись

Сообщение о прыжке поступило в полицию утром 7 февраля. Прибывшие сотрудники задержали на вертолетной площадке башни 19-летнего парня, снимавшего происходящее на смартфон.

Самих парашютистов задержать не удалось. Молодые люди приземлились и успели скрыться на такси. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Останкинский суд Москвы 30 января арестовал трех человек, прыгнувших с парашютом с крышки многоэтажного дома в подмосковной Балашихе. Их признали виновными в мелком хулиганстве и назначили от пяти до семи суток ареста, передает «Радиоточка НСН».

