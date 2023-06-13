Два онлайн-кинотеатра могут приостановить работу из-за пропаганды ЛГБТ
13 июня 202312:55
Из-за пропаганды нетрадиционных отношений и смены пола два онлайн-кинотеатра могут приостановить работу на три месяца, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что речь идет о сервисах Premier и Start.
На оба онлайн-кинотеатра составили административные протоколы, которые суды столицы планируют рассмотреть в конце июня текущего года.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о СВО, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru