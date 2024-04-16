Два новых корпуса по программе реновации появятся в СВАО в 2025 году
Два новых корпуса в рамках программы реновации появятся на улице Бочкова (район Останкинский, СВАО) в 2025 году. Сейчас ведется монтаж наружных стеновых панелей и строительство надземной части объектов. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
На фасадах корпусов переменной этажности с подземным паркингом появятся декоративные корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.
Из 488 квартир три приспособят для маломобильных москвичей — расширят дверные проемы и коридоры, а также установят специальную сантехнику. Во всех жилых помещениях выполнят готовую улучшенную отделку, полностью соответствующую столичным стандартам реновации.
На нежилых первых этажах разместятся объекты культурного, коммерческого и социального назначения. В вестибюле жилой части будут находиться колясочные, лифтовый холл, почтовые ящики, технические помещения и комната для инвентаря.
На одном уровне с землей будут находиться вход в здание, вестибюль и лифтовый холл, что облегчит жизнь жильцам с маленькими детьми и маломобильным людям, а плитка с шероховатой поверхностью защитит от скольжения. Корпуса оборудуют системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Также строители благоустроят прилегающую территорию.
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