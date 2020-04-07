Два младенца заболели коронавирусом в Подмосковье
7 апреля 202012:30
В Подмосковье за минувшие сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом.
Среди них 23 человека в возрасте от 23 до 39 лет, 25 — в возрасте от 39 до 64 лет, 16 заболевшим — от 65 до 88 лет. Среди инфицированных оказались трое детей, в том числе два младенца.
По состоянию на 7 апреля в регионе скончались 11 человек, у которых диагностировали коронавирус, выздоровели 50, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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