Два громких ареста, москвичи снимают маски, Святая София станет мечетью

Сразу два громких ареста пришлись на эту неделю, в начале которой по обвинению в госизмене был арестован советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов. ФСБ заподозрило его в передаче сведений, составляющих гостайну, зарубежным спецслужбам. В поддержку Сафронова выступили многие российские СМИ, несколько десятков его бывших коллег по цеху вышли с одиночными пикетами на Лубянку, но были задержаны.

А в конце недели та же спецслужба задержала губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.