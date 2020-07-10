Два громких ареста, москвичи снимают маски, Святая София станет мечетью
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели
Сразу два громких ареста пришлись на эту неделю, в начале которой по обвинению в госизмене был арестован советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов. ФСБ заподозрило его в передаче сведений, составляющих гостайну, зарубежным спецслужбам. В поддержку Сафронова выступили многие российские СМИ, несколько десятков его бывших коллег по цеху вышли с одиночными пикетами на Лубянку, но были задержаны.
А в конце недели та же спецслужба задержала губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Ему предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на таковое. Речь идет о событиях 15-летней давности, когда Фургал занимался бизнесом. Он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.
Оба задержанных помещены под арест на два месяца. В обоих случаях представитель Кремля призвал не делать скоропалительных выводов до решения суда по этим делам.
Третий препарат для лечения коронавируса одобрил Минздрав России.
Лекарство под названием «Коронавир» должно поступить в оборот с января следующего года. Действующее вещество в нем то же, что и у других препаратов, одобренных министерством здравоохранения – «Авифавира» и «Арепливира». На этой неделе общее количество зараженных коронавирусом в России превысило отметку в 700 тысяч.
Режим повсеместного ношения масок отменяется в Москве с 13 июля.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Существенное снижение количества заражений коронавирусом в столице дало возможность городским властям отменить со следующего понедельника целый ряд ограничений. В частности, отменяется запрет на очную работу образовательных учреждений, парков и аттракционов. Впрочем, маски и перчатки по-прежнему будут обязательны в транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах.
Собор Святой Софии в Стамбуле станет мечетью.
Такой указ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после того, как Государственный совет Турции – высший суд по административным делам – в пятницу отменил решение правительства от 1934 года, которое дало собору Святой Софии в Стамбуле статус музея. Софийский собор, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью. Музейный статус святыня получила во время правления президента Мустафы Кемаля Ататюрка, создавшего современную Турцию на основе принципов кемализма, в числе которых – светский характер государства. Во время правления Реджепа Таийпа Эрдогана, политику которого называют неоосманской, история повернулась вспять.
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