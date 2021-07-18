Два человека стали жертвами перестрелки в Абхазии
18 июля 202104:40
17 июля в результате перестрелки в «Новом районе» Сухуми скончались два человека, сообщает МВД Абхазии.
Еще один человек получил травмы и был доставлен в реанимацию. Перестрелка произошла у дома № 9 по улице 13 сентября.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Объявлен план-перехват.
В июне в ходе перестрелки, произошедшей в селе Кантышево в Ингушетии, трое человек получили ранения, а еще один погиб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru