Два человека стали жертвами перестрелки в Абхазии

Еще один человек получил травмы и был доставлен в реанимацию. Перестрелка произошла у дома № 9 по улице 13 сентября.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Объявлен план-перехват.

В июне в ходе перестрелки, произошедшей в селе Кантышево в Ингушетии, трое человек получили ранения, а еще один погиб.

