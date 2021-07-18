Два человека стали жертвами перестрелки в Абхазии

17 июля в результате перестрелки в «Новом районе» Сухуми скончались два человека, сообщает МВД Абхазии.

Двое россиян были ранены в результате перестрелки в Абхазии

Еще один человек получил травмы и был доставлен в реанимацию. Перестрелка произошла у дома № 9 по улице 13 сентября.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Объявлен план-перехват.

В июне в ходе перестрелки, произошедшей в селе Кантышево в Ингушетии, трое человек получили ранения, а еще один погиб.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:ПерестрелкаАбхазия
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