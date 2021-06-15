Двое россиян были ранены в результате перестрелки в Абхазии

Отмечается, что два гражданина России ужинали в ресторане в компании девушек. К ним подошел местный житель и начал приставать к женщинам. После просьб остановиться мужчина выхватил пистолет и открыл стрельбу по россиянам. Один российский турист получил ранения в колено и стопу, другому пули попали в таз и левую ногу, пишет URA.RU.

Пострадавших увезли в сочинскую больницу. Стрелявший Дмитрий Пилия был ранен осколком. Его задержали правоохранительные органы. Ранее он был судим за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

